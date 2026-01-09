Kodak Black Disses Boosie BadAzz on New Song, Boosie Fires Back

Kodak Black has reignited his beef with Boosie BadAzz on a new song, and Boosie is clapping back.

On Wednesday (Jan. 7), Yak dropped the song "Christmas Eve," which finds him taking shots at the Louisiana rapper.

"F**k that lame ni**a Boosie/Looking down on a young ni**a getting skrilla/I used to look up to Boosie, he hate I got more bread that old head stupid," Kodak raps.

Boosie got wind of the song and responded via X on Thursday night (June 8).

"U WAIT UNTIL THE DAY BEFORE I GO TO COURT TO DROP A WEAK A*S DISS SONG LOL U A #CCCH (CLOUT CHASING CRACKHEAD," Boosie typed, referencing his sentencing for federal gun charges on Friday (Jan. 9). "U KNOW WHAT I GOT GOING N U DO THIS THE DAY BEFORE COURTU A REAL ITS STILL NOT GO GET PEOPLE TO F**K WITH YOUR MUSIC‼️WHEN THE LAST TIME U HEARD SOMEBODY SAID PUT ON THAT NEW KODAK U DONE BRA YOUR CAREER IS OVER‼️YOUR MUSIC TRASH N YOUR LOOKS R EVEN WORSTONLY TIME U RELEVANT WHEN U MENTION ME R YB."

Boosie continued: "U STILL MAD U DID THAT SONG N I BLOWED U DOWN . U CANT TAKE THAT BACK ‼️U A LAME NOW N YOUR MUSIC SH*TS ANYWAY I GOT COURT TOMORROW BUT IM SURE U KNOW THATI KNOW U GO BE HOLDING THE PHONE LIKE POOKIE OFF NEW JACK CITY WAITING ON SOME BAD NEWS. YOU GO BE UP ALL NIGHT SMOKING THAT SH*T WISHING BAD ON ME SMH ‼️#GODGOTME ONE THANG WONT HAPPEN THO. I WONT BE CHECKING PC LIKE U DID #goodnight u #CCCH."

Kodak Black and Boosie have been at odds since Boosie called out the South Florida rapper for collaborating with rap industry pariah 6ix9ine on the track "Shaka Laka" in 2023.

